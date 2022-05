Triomf heroic del MoraBanc a Saragossa (80-83)

Actualitzada 10/05/2022 a les 22:54

El MoraBanc Andorra ha aconseguit una vida extra en la lluita per la permanència després de guanyar 80-83 a Saragossa en un duel decidit després de dues pròrrogues. Els tricolors, que han arribat a perdre per 11 al temps reglamentari, tenien el partit guanyat a l’últim minut, però han vist com l’equip local els forçava l’empat. Ara, els tricolors es jugaran la permanència dissabte contra el Tenerife.

El partit era, o tornava a ser, una final, i l’han arrencat millor els locals, amb un 7-0 de sortida davant d’uns tricolors nerviosos i tensos. Tens també ho estava el Príncipe Felipe, que ha jugat el seu partit, i s’ha apuntat ben ràpid a les protestes arbitrals, veient com els tricolors s’apropaven i fins i tot s’arribaven a posar per davant (9-10), però una nova embranzida dels locals, que han aprofitat el mal encert en el tir del MoraBanc, els ha permès tancar el primer quart sis amunt (18-12). Els aragonesos han arribat a marxar per deu punts a l’inici del segon període (23-13) fent-se forts al joc interior, en un duel que ha estat transitant per una cornisa perillosa, amb uns tricolors que els ha costat molt generar punts, que han patit el desencert en el triple, i que ha abusat dels tirs precipitats. Els esforços en defensa no es veien recompensats en atac més enllà d’un parell de triples de Morgan que han evitat que el Saragossa marxés gairebé definitivament al descans, en un quart que ha tancat Hannah amb un triple espectacular per posar el 36-28.

A la represa, un 1-6 de sortida ha tornat a enganxar els tricolors al matx, però l’equip ha entrat ràpidament en bonus (amb més de sis minuts per jugar) i això ho han aprofitat els locals per sumar punts i tornar a agafar una renda de vuit punts (50-42) que ha obligat a Oscar Quintana a aturar el partit en un moment en què els àrbitres s’han tornat massa protagonistes, amb diverses errades. Els tricolors, però s’han enganxat quan pitjor estaven, i un 0-6 final els ha situat a dos punts a falta dels deu últims minuts (50-48).

L’últim quart ha arrencat amb les anelles fent-se petites, i amb una antiesportiva a Franke i amb un MoraBanc acostant-se tot a l’estona, però sense acabar de ser capaç de posar-se per davant i fer entrar els nervis al Príncipe Felipe fins que ho ha fet a falta de 5’56” (54-55), i ha arribat a marxar tres amunt, a falta de tres minuts. Quan més cremava la pilota, millor ha estat l’equip, marxant sis amunt a 3’03”, i amb possessió per acostar-se també a l’average. Però evidentment, tot això no és tan fàcil, i el Saragossa ha tornat a enganxar-se i situar-se a dos a minut i mig pel final. Eren 90 dels segons més importants en els 50 anys d’història d’aquest club, llavors Yusta ha empatat, un triple de Hannah per guanyar el partit s’ha sortit de dins, i el tir de Kilpatrick que hagués posat el MoraBanc amb peu i mig a la Leb tampoc ha entrat i el duel ha anat a la pròrroga.