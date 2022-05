L'equip aparca l'eufòria i pensa en Alcoi

La plantilla de l’FC Andorra gaudeix del moment però sap que encara no s’ha aconseguit res

L’FC Andorra va reprendre ahir els entrenaments ja enfocats en el partit de dissabte a El Collao davant l’Alcoià. Tot i la importància de la victòria contra l’Albacete, “un triomf que mereixíem molt, per tota la feina que estem fent des del principi de temporada”, com comenta Álex Pastor. El central apunta que “queden tres partits i no hem de llançar les campanes al vol perquè encara no hem aconseguit res”. El jugador tricolor, a qui li van anul·lar un gol per fora de joc, afegeix que “ara falta el millor i el més difícil, que és mantenir el lideratge