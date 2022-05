Cateano i Balart acaben 90è i 91è a la segona etapa de la Titan Desert

Actualitzada 10/05/2022 a les 06:46

Dani Caetano i Eduard Balart van acabar en 90a i 91a posició a la segona etapa de la Titan Desert, primera part de la marató, celebrada entre Merzouga i Ksar Jdaid, amb 102 quilòmetres i 964 metres de desnivell positiu. Els corredors del país de l’equip The White Angel by Santiveri van completar el traçat en un temps de 4 h 33’54”. Pel que fa a l’altre equip del Principat, el Quality Team, Ramon Aranda va acabar en la posició 309 amb un temps final de 6 h 38’28”. A més, Joan i Marc Montaner van acabar en 173è i 174è lloc. Per últim, la resident Marta Ballús és 25a a la classificació femenina i ahir va completar la segona etapa en 5 h 57’36”.La tercera etapa de la Titan Desert, segona part de la marató, se celebrarà avui entre Ksar Jdaid i Fezzou amb un total de 125 quilòmetres de distància i un desnivell positiu de 1.442 metres amb trams ràpids, dunes i pujades tècniques.