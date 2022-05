Alexandra Mejía aconsegueix tres rècords d'Andorra a Montpeller

Actualitzada 10/05/2022 a les 06:46

Alexandra Mejía va sumar fins a tres rècords nacionals i les mínimes per al Campionat d’Espanya d’estiu al Campionat regional d’Occitània, que es va celebrar a Montpeller. La jove nedadora andorrana, que està fent una feina fantàstica, va batre el rècord d’Andorra en els 400 lliures –amb un temps de 4’36”73–, els 800 (9’29”24) i els 1.500 lliures. A més, Mejía va assolir les tres mínimes per poder participar al Campionat d’Espanya d’estiu en les tres disciplines, així com la mínima per a l’Europeu júnior d’aigües obertes, que es farà a Setúbal (Portugal) de l’1 al 4 de juny.La nedadora andorrana ja es prepara per al seu proper objectiu, el Campionat d’Espanya d’aigües obertes, que se celebrarà a Banyoles dissabte 21 de maig, on, tal com va fer a Setúbal, Mejía competirà en la modalitat de 7,5 quilò­metres.