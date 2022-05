Actualitzada 09/05/2022 a les 06:35

L’Enfaf Construccions Modernes va certificar ahir el descens a la Primera Catalana femenina després de no poder superar el Llerona a l’últim duel de la fase per la permanència a la Preferent Femenina i finalitzar el duel amb un empat sense gols. La victòria al migdia del Cerdanyola a casa contra el Pallejà per 3-2 obligava les noies de José Antonio Martín a vèncer per dos o més gols a les catalanes per no acabar en última posició de grup i certificar la pèrdua de categoria, però tot i intentar-ho i anar des de l’inici del partit a per la victòria, les tricolors no van poder aconseguir el resultat que les hagués mantingut una temporada més a la Preferent.Després del partit, el tècnic de l’Enfaf, José Antonio Martín, va destacar que “a vegades es guanya i a vegades s’aprèn.Hem empatat i no ens serveix per aconseguir l’objectiu”, i va afegir que “hem estat a l’altura i hem arribat amb vida fins al final, però l’empat no ens ha servit per assolir la permanència”.