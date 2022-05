Actualitzada 08/05/2022 a les 17:23

El màxim accionista de l'FC Andorra, Gerard Piqué, no s'ha volgut perdre la final de l'equip i està presenciant el partit contra l'Albacete a la llotja de l'Estadi Nacional. El futbolista del Barça no és l'únic, ja que entre els assistents al partit hi ha també l'exfutbolista blaugrana i resident al país, Carles Puyol, o el també exjugador, Iván de la Peña.