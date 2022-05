Pas de gegant de l'FC Andorra per l'ascens directe (3-1)

Actualitzada 08/05/2022 a les 19:34

L'FC Andorra ha fet un pas de gegant per pujar a la Segona Divisió A després d'imposar-se 3-1 a l'Albacete en un duel boig amb gols de Bover, Pastor i Hevel. El duel era una final i s'ha notat amb una llotja ben concorreguda amb Gerard Piqué, l'exfutbolista Ivan de la Peña o l'exdirectiu del Barça, Toni Freixa. Però sobretot, amb un Estadi Nacional ple fins a la bandera, i amb un ambient de gala com mai s'ha vist els últims anys al país en un partit de futbol.El duel ha arrencat de manera nefasta pels tricolors, i és que tot just s'havien disputat poc més de 60 segons i l'FC Andorra ja perdia. Rubén Martínez va aprofitar una jugada dins de l'àrea, i va superar a Ratti amb una bona rematada després de girar-se. Els tricolors estaven tensos i incòmodes al camp i gairebé no han generat ocasions fins que Bover ha provat a Bernabé amb un tir potent que el porter ha enviat a córner. Al servei de cantonada posterior l'àrbitre ha anul·lat un gol de Pastor per un fora de joc molt just, però l'Andorra ha continuat collant i ha trobat el premi del gol amb una diana de Bover al minut 26, que ha aprofitat una pilota excel·lent posada per Marc Fernández al punt de penal per batre a Bernabé amb un gran xut. Amb paciència i empenta, els tricolors s'han fet amb el domini del partit i s'apropaven a la recerca del segon, que ha tingut Marc Fernández, tot i que la seva rematada amb l'esquerra ha sortit fora, i el duel ha arribat amb l'1-1 al descans.A la represa, ho ha provat primer l'FC Andorra amb un tir de Bover i un de Carlos Martínez, i Sergi García ha respost per l'Albacete amb un xut que ha marxat per sobre del travesser, però el que ha acabat arribant ha estat el segon dels tricolors amb una espectacular rematada de cap d'Álex Pastor després d'una centrada lateral d'Hector Hevel. Els tricolors han intentat contemporitzar, però sense renunciar al tercer que tenia també com a premi el gol average i assegurar-se acabar per davant de l'Albacete en cas d'empat a punts. De fet, Bover l'ha tingut amb un tir llunyà, però el seu xut ha sortit fregant la creueta de la porteria de l'Albacete. I quan semblava que amb el 2-1 acabava el partit, Hevel ha posat la cirereta al pastís amb el 3-1 que suposa un pas de gegant perquè els tricolors pugin a Segona Divisió A.