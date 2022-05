L’FC Andorra rep l’Albacete a la recerca d’una victòria que l’acosti a la Segona Divisió

L’FC Andorra es juga avui mig ascens directe a Segona Divisió a partir de les 17.00 hores a l’Estadi Nacional. El partit contra l’Albacete no serà una final perquè després d’aquest encara restaran tres jornades més, però és evident que el que passi avui sobre la gespa, sigui bo o dolent, acabarà marcant el tram final de la temporada tricolor. El conjunt manxec arriba com a segon amb els mateixos punts que els tricolors, però li serveix l’empat per sortir del Principat com a líder per haver-se imposat al partit de la primera volta al Carlos Belmonte.



Sobre aquest duel, el