Bones sensacions del Jormabike ACA a Girona

Actualitzada 08/05/2022 a les 06:36

El Jormabike ACA va participar en la Volta a Girona de ciclisme en ruta amb tres corredors i quallant bones sensacions en una modalitat que no és l’habitual per als ciclistes del club.La primera etapa constava de 80 quilòmetres amb un recorregut circular que passava per municipis com Agullana o Vilajuïga, i on Adrià Regada i Roger Turné van aconseguir entrar 16è i 20è respectivament dintre del grup principal, i amb el mateix temps que els vencedors. Per la seva banda, Nuno Gomes va acabar la cursa en 45a posició.A la segona de les etapes, amb 75 quilòmetres i un circuit de muntanya pels voltants d’Olot, Roger Turné va ser el millor classificat del Jormabike ACA amb una 19a posició, sumant així el segon Top-20 en dos dies. A més, Nuno Gomes va ser 56è, mentre que Adrià Regada no va acabar després de punxar al quilòmetre 40 en una cursa en què l’equip no tenia assistència.