És la primera victòria de l’equip nacional en un partit oficial

La selecció nacional d’hoquei gel va aconseguir ahir una històrica golejada per 13 a 0 contra Portugal a la penúltima jornada de la Development Cup, que s’està celebrant a Füssen (Alemanya), en la que és la primera victòria oficial del conjunt tricolor. Després d’haver sumat un empat dijous contra Irlanda per 6 a 6 i marcar els primers punts, Andorra va obtenir ahir la primera victòria contra els lusitans per la porta gran en un duel que va dominar en tot moment, en què els portuguesos no van tenir cap possibilitat de superar els andorrans.



Max Fuld Pintat, amb tres gols,