Eder Sarabia espera un “ambient històric al matx contra l'Albacete

Les entrades estan exhaurides i el club espera superar el rècord d’assistència

L’FC Andorra es jugarà demà contra l’Albacete bona part de les opcions d’ascens directe a la Segona Divisió del futbol espanyol, un fet que seria històric. I per intentar aquesta fita històrica, el club s’ha marcat l’objectiu d’intentar omplir els 3.306 seients de l’Estadi Nacional o, com a mínim, intentar superar el rècord d’assistència, que és de poc més de 2.000 espectadors que van gaudir de la victòria dels tricolors contra el Reial Madrid Castella.



El tècnic tricolor, Eder Sarabia, també s’hi va referir i va assegurar que “segur que hi haurà un ambientàs que serà històric a l’Estadi Nacional”, i