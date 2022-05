Cinquè millor temps de Cardelús a l'estrena a Estoril

Actualitzada 07/05/2022 a les 06:38

Xavi Cardelús va aconseguir el cinquè millor temps a la primera jornada d’entrenaments lliures a la primera cursa de l’Europeu de Moto2, que se celebra al circuit lusità d’Estoril. Tot i els problemes físics que arrossega a l’esquena i, especialment, a la mà que es va fracturar fa tot just deu dies, el pilot del Promoracing va poder entrar dintre del Top 5. Cardelús no va córrer la primera sessió de lliures per minimitzar els riscos, i a la segona va marcar un registre d’1’40”820 que va situar-lo a poc més d’un segon del millor temps, obra de l’alemany Lukas Tulovic.Després de la sessió, Cardelús va manifestar que “la cosa no està resultant fàcil a causa de les fractures a la mà esquerra i el cop a l’esquena, però el resultat no és dolent perquè he estat entre els cinc primers i he rodat a un segon del millor registre”. El pilot afrontarà avui les dues qualificacions i les dues curses estan previstes per demà.