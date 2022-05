Riazor, Balaídos i A Malata, seus del play-off d'ascens

Les dues últimes jornades tindran horari unificat a les 18.30 h

L’RFEF (Reial Federació Espanyola de Futbol) va confirmar ahir que els estadis de Riazor, a la Corunya, Balaídos, a Vigo, i A Malata, al Ferrol, seran els camps que acolliran el play-off d’ascens a la Segona Divisió A. La Federació Espanyola havia confirmat Galícia com a seu del play-off, però no havia acabat de decidir en quins camps es disputaria. Tot i que l’FC Andorra es troba encara immers en la lluita per intentar assolir l’ascens directe, els tricolors van assegurar-se ja la presència al play-off d’ascens fa dues jornades després d’imposar-se al Sabadell a l’Estadi Nacional.



De fet, la Federació