Actualitzada 06/05/2022 a les 06:31

El president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco, va posar el 20 de maig com a data límit perquè Catalunya i Aragó arribin a un acord per presentar la candidatura per als Jocs Olímpics d’hivern del 2030. Tot i que havien arribat a un acord tècnic, l’Aragó es va acabar desdient després de considerar-lo injust.