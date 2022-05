Andorra tanca l'Europeu C amb una doble derrota

Actualitzada 06/05/2022 a les 06:30

La selecció de cúrling va tancar l’Europeu C de l’especialitat amb una doble derrota a l’última jornada. Al matí els tricolors van caure per 6 a 3 contra Ucraïna i a la tarda es van veure superats per Bulgària per un contundent 12 a 2. Amb aquests resultats, Andorra va finalitzar el Campionat d’Europa C en vuitena posició.