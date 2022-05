Amistós d'Special Olympics Andorra contra el Cornellà

Actualitzada 06/05/2022 a les 06:32

L’equip de futbol d’Special Olympics Andorra i l’Insercor de la Unió Esportiva Cornellà disputaran un doble partit amistós en la primera edició de l’Specials Supercup, organitzada per l’acadèmia d’esports i educació Wospac Andorra. Aquest esdeveniment neix amb l’objectiu de convertir-se en una tradicional jornada festiva i constarà de dos duels, el primer aquest cap de setmana al Nou Municipal de Cornellà en format de futbol de set, i la tornada el 15 de maig en format de futbol sala al pavelló de l’escola Àgora Internacional.L’equip de futbol d’Special Olympics Andorra està dirigit per la dupla que fan Montse Sánchez i Elisabeth Orellana, i està format per Àlex Cardoso, Àlex Francés, Ángel Mellado, Nihad El Attabi, Alberto Morales, Patrick Queirós, Erika Sarmento, Marc Ribeiro, Marc Vilarrubla, Marta Babot, Sergio Pascual, Marc Civit, Jordi Caetano i Anthony Jorge Antunes.