Xavi Cardelús treballa per poder córrer a Estoril

Actualitzada 05/05/2022 a les 05:47

Xavi Cardelús arriba a l’inici del Campionat d’Europa de Moto2, que comença aquest cap de setmana a Estoril, sense estar al cent per cent pel que fa a condicions físiques. Les fractures que va patir a la mà esquerra en una caiguda al test de pretemporada al mateix circuit fa una setmana el fa ser dubte de cara a la participació en la primera cita del calendari. El pilot andorrà es provarà a Estoril a la jornada d’avui o de demà al llarg dels entrenaments lliures i, en funció del dolor i les sensacions, es prendrà la decisió definitiva sobre les dues curses que hi ha programades per al cap de setmana. Cardelús explica que “el doctor m’ha comentat que el més important en una situació com aquesta és el repòs absolut, però també m’ha explicat que tot podia dependre de la incidència que el dolor i la mobilitat podien tenir en el meu pilotatge”. L’andorrà va destacar que “tot dependrà de com em trobi quan pugi a la moto”.