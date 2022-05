Els petits 'isards', al Torneig Sainte Dévote de Mònaco

El campionat sub 12 és tota una referència per promoure valors

La selecció andorrana participarà en la desena edició del Torneig de Sainte Dévote, a Mònaco, que tindrà lloc dissabte vinent a l’Estadi Louis-II a partir de les 8.45 hores. Després de dos anys d’absència, aquest torneig internacional de rugbi de set sub 12 comptarà amb la participació de 16 equips de 14 països diferents: Andorra, Bèlgica, els Emirats Àrabs Units, Equador, Espanya, França, Geòrgia, Illes Maurici, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, el Marroc, Mònaco i Suïssa.



“És el segon any que som convidats a aquest torneig i hi anirem amb l’objectiu de créixer en aquesta disciplina, ja que és olímpica i serà introduïda