Campus d'Skate i d'Escalada, les novetats de les Setmanes Joves

Actualitzada 05/05/2022 a les 13:28

Les Setmanes Joves 2022, una alternativa esportiva i lúdica per al període de vacances escolars d'estiu adreçada a joves de 12 als 17 anys, comptaran enguany amb més de 220 places les inscripcions de les quals estaran obertes a partir del 9 de maig, segons informen des de l'organització en un comunicat. El projecte conjunt de les set parròquies que ofereix oferta lúdica i esportiva de cara a l'estiu, començarà el 4 de juliol fins al 2 de setembre amb unes activitats que es desenvolupen de dilluns a divendres majoritàriament i dues d'elles també inclouen la pernoctació.Les set propostes presentades enguany són el Campus de Vela, que es desenvoluparà a Cambrils i al Port de la Selva, una activitat que es realitzarà en col·laboració amb la Federació Andorrana de Vela. En aquest cas, hi haurà sis torns des del 4 de juliol fins al 2 de setembre. La programació del 2022 inclou també, en col·laboració amb la Federació Andorrana de Voleibol el Campus de vòlei platja que tindrà lloc del 4 de juliol al 19 d'agost. En aquest sentit, segons destaca l'organització, es preveu la celebració de set torns que tindran lloc a les pistes de vòlei platja del Parc Central d'Andorra la Vella.Així mateix, també es preveuen dos torns del Campus d'Esports d'Aventura del 4 al 8 de juliol i de l'11 al 15 de juliol que inclou diverses activitats (dues vies ferrades, Prat de l'Aspra i Roc d'Esquers, rocòdrom dels Cortals, un circuit BTT per Engolasters, una sortida de trekking d'Ensagents a l'Alt del Griu, rafting en aigües braves i piragüisme al Parc del Segre). Un dels clàssics de les Setmanes Joves es la Volta a Andorra a peu durant cinc dies que preveu descobrir els entorns naturals del nord del país, des d'Arcalís, passant per Rialb, Sorteny, Ransol, Cabana Sorda, Jucla, Siscaró, i fins a Soldeu. També hi haurà una activitat de bicicleta, el Campus Dow Hill/Descens en BTT a l'estació de Pal.Aquesta edició, segons destaca l'organització, comptarà amb dues novetats que seran el Campus d'Skate que tindrà lloc del 18 al 22 de juliol als skate parcs d'Escaldes, de Santa Coloma i a l'espai 360º Xtrem i el Campus d'Escalada i Muntanya que es desenvoluparà de l'1 al 5 d'agost durant els matins de 10 a 14 h a diferents espais com rocòdroms, roca natural i vies ferrades.