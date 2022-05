Els equips andorrans, a punt per a la Titan

The White Angel by Santiveri i Quality Team aportaran nou ‘bikers’ del país a la prova del Marroc

Els dos conjunts andorrans de mountain bike que participaran a la Titan Desert, The White Angel by Santiveri i el Quality Team, ja escalfen motors de cara al Marroc. Del 8 al 15 de maig fins a nou bikers andorrans, entre els quals Ramon Aranda –Titan Legend amb més de 10.000 quilòmetres– prendran part en l’aventura als exigents traçats del desert del Marroc.



Amb sis etapes, una sense assistència ni fisioterapeutes –la tercera–, la gran novetat de l’edició d’enguany serà la navegació, ja que els participants rebran “el briefing només dues hores abans de la sortida i no el dia abans