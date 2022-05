Actualitzada 03/05/2022 a les 07:04

La selecció masculina de cúrling va afrontar ahir una nova jornada, amb doble compromís, de l’Europeu C que s’està celebrant a la localitat lituana de Kaunas. L’equip format per Josep García, Enric Morral, Cèsar Mialdea i Valentín Ortiz va perdre davant Irlanda per 6 a 3 i, a la tarda, va guanyar de forma clara a Liechtenstein per 10 a 1.