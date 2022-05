La candidatura del Mundial del 2027 aposta per la sostenibilitat

L’acord d’intencions amb FEDA certifica l’ús d’energia el cent per cent renovable

La candidatura del Campionat del Món Andorra 2027 va firmar ahir un acord d’intencions amb FEDA per dur a terme accions sostenibles durant la competició si finalment la FIS atorga al Principat la celebració del campionat d’esquí d’alpí. El document certifica l’ús d’energia el cent per cent renovable, la instal·lació de carregadors elèctrics, la promoció de l’aplicació Mou_T_B i la compensació d’emissions de diòxid de carboni que es generin, a través d’un projecte interpirinenc en què puguin participar empreses del país. Tanmateix, es preveu la utilització de llançadores elèctriques o híbrides per fer d’enllaç en els trajectes entre els hotels