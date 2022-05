L'FC Andorra B perd a casa contra l'Alpicat (1-4)

Actualitzada 03/05/2022 a les 07:03

El filial de l’FC Andorra va perdre a Prada de Moles contra un dels capdavanters del grup 7A de Segona Catalana, l’Alpicat, per 1 a 4. Els catalans no van donar cap opció als andorrans i ja poc després de la represa, al minut 49, dominaven per un contundent 0 a 4. A falta de deu minuts, José Almeida, va fer el gol de l’honor del filial tricolor.