El CTT Valls del Nord guanya la Copa de la Lliga

Actualitzada 03/05/2022 a les 07:01

El Club Tennis Taula Valls del Nord va guanyar el cap de setmana la primera edició de la Copa de la Lliga, que es va disputar a les Borges Blanques. És un torneig que disputen els quatre primers classificats de la recent acabada lliga i els andorrans hi van participar com a campions de Preferent i com a caps de sèrie número 1. L’equip andorrà, format per Patrick Rodríguez, Xavi Martínez i Oriol Martínez, va guanyar per un contundent 6 a 0 contra les Borges Mas Blanch al primer partit, imposant el nivell de joc i la seguretat que l’ha caracteritzat aquesta temporada.A la final de la competició el CTT Valls del Nord es va enfrontar a l’altre equip del CTT Borges, el Carburants Mir, en un encreuament més complicat per als jugadors andorrans, però que van poder resoldre de manera satisfactòria. En aquesta ocasió l’equip va estar format per Patrick Rodríguez, Xavier Martínez i Jordi Rodríguez.