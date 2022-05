Torres veu "compatible" el projecte de l'FC Andorra a Prada de Moles i el multifuncional

Actualitzada 02/05/2022 a les 18:46

El ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, ha assegurat avui que el complex que l'FC Andorra té previst realitzar a Prada de Moles i el projecte de construir un espai multifuncional a Andorra la Vella són "compatibles" i que "no tenen perquè tenir cap afectació". En aquest sentit, el ministre ha afegit que "no he vist el projecte que està pensat per a Encamp" però subratlla que "no va en contra a la idea del Govern de fer el seu edifici multifuncional i no posaria cap impediment".



Torres també ha explicat la voluntat, a petició d'algunes federacions i de clubs ciclistes, de disposar d'algunes zones -ports emblemàtics del país- que es puguin tancar, en moments puntuals per algunes hores, per practicar ciclisme. Una possibilitat que, segons ha afegit, "s'està avaluant".Unes declaracions que el ministre ha realitzat durant la inauguració d'una escultura ciclista al punt més alt de la Collada de Beixalís i que ha comptat amb la presència, a més, del director de La Vuelta, Javier Guillén. "La idea de la cursa és tornar en breu a Andorra, perquè sempre estan molt còmodes al país, i s'està treballant per veure si en els propers anys es pot aconseguir. L'any 2023 la Vuelta surt des de Barcelona i ja veurem si el recorregut es pot adaptar per veure si poden venir a Andorra, però en tot cas des del Govern i Andorra Turisme posarem totes les facilitat perquè així sigui" ha destacat el ministre de Turisme.