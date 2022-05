La selecció masculina suma contra Lituània la segona derrota

Actualitzada 02/05/2022 a les 06:59

La selecció masculina de cúrling va sumar ahir la segona derrota en dos partits a l’Europeu C de l’especialitat que es disputa a la localitat lituana de Kaunas. Precisament l’equip nacional va perdre contra els amfitrions per 1-9 en un duel que el conjunt local va dominar des de l’inici manant 0-3 ja des de la primera entrada. Andorra només va poder anotar un punt a la quarta de les entrades, però el duel estava ja pràcticament sentenciat llavors.L’equip nacional format per Josep García, Enric Morral, Cèsar Mialdea i Valentín Ortiz, i dirigit per José Sanguesa afrontarà avui una doble jornada en el tercer dia de competició. Al matí s’enfrontarà a Irlanda, i a la tarda el rival serà Liechtenstein.