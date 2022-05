L'Enfaf cau a Pallejà i fa un pas enrere per aconseguir la salvació

Actualitzada 02/05/2022 a les 07:01

L’Enfaf Construccions Modernes va caure ahir per 3-1 al camp del Pallejà a la fase per la permanència a la Preferent Femenina catalana, i va fer un pas endarrere per mantenir la categoria. Tot i la desfeta, les tricolors estan a un punt de la salvació a falta d’una única jornada, ja que el Cerdanyola no va passar de l’empat contra el Llerona.El duel de l’Enfaf a terres catalanes va arrencar amb igualtat, i el Pallejà no va obrir el marcador fins a les acaballes de la primera meitat, quan Salomé Navalón va obrir el marcador amb un tir des dels 11 metres. Les tricolors van anar a buscar l’empat a la represa, però el duel va quedar sentenciat als 20 minuts de la segona meitat quan Nerea Chaves i Ariadna Perea van anotar dos gols en tot just un minut. Míriam Tizón va fer el 3-1 a deu minuts per al final, però la reacció tricolor no va poder anar més enllà, i el duel va acabar amb triomf local. Les tricolors disputaran la setmana vinent el partit decisiu per mantenir-se a la Preferent amb el duel contra el Llerona el diumenge a les 15.00 hores. El Cerdanyola rebrà el Pallejà.