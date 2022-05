L'Andorra HC tanca la temporada amb derrota contra l'HC Montbui

Actualitzada 02/05/2022 a les 06:57

L’Andorra HC va tancar la temporada i la seva etapa a Primera Catalana amb una derrota per 1-4 al Pavelló Comunal amb l’HC Montbui. Els tricolors, ja descendits des de fa unes setmanes, van intentar acomiadar-se amb una victòria, però no van tenir opcions davant del conjunt català. Tiago Barros va ser l’autor de l’únic gol dels de Juan Sebastián.De la seva banda, l’equip femení de l’Andorra HC també va perdre a casa, en aquest cas contra l’Igualada per 0-5. Les tricolors no van tenir cap opció, i el conjunt català es va acabar enduent la victòria. Les noies de Juan Sebastián són avantpenúltimes a la taula amb vuit punts en 21 partits.