L'Albacete empata i arribarà a la 'final' igualat amb l'FC Andorra

Els manxecs treuen un punt d’Alcoi en un duel on els alacantins mereixen més

L’FC Andorra i l’Albacete Balompié arribaran igualats a 64 punts al duel directe de diumenge a les 17.00 hores que es disputa a l’Estadi Nacional i que serà una autèntica final per l’ascens directe. El conjunt tricolor va tancar la jornada líder per tenir un millor average general, però l’empat el diumenge li valdrà al conjnunt manxec per sortir primer classificat del Principat.



El conjunt manxec va empatar ahir 0-0 al camp de l’Alcoià en un duel boig amb alternatives a tots dos costats, però on el conjunt castellonenc va mostar-se millor en línies generals. El gran beneficiat del cap de