Energia elèctrica renovable en els Campionats del Món

Actualitzada 02/05/2022 a les 16:39

La candidatura dels Campionats del Món Andorra 2027 ha firmat aquest matí un acord d'intencions amb FEDA per dur a terme accions sostenibles durant la competició, si finalment la FIS atorga al Principat la celebració de la competició d'esquí d'alpí. El document certifica l'ús d'energia 100% renovable, la instal·lació de carregadors elèctrics, la promoció de l'aplicació Mou_T_B i la compensació d'emissions de CO₂ que es generin, a través d'un projecte interpirinenc on hi puguin participar empreses del país. Tanmateix, es preveu la utilització de llançadores elèctriques o híbrides per fer d'enllaç en els trajectes entre els hotels i la zona de competició.La candidatura també ha presentat aquest matí el Pla director de sostenibilitat i de protecció del medi ambient d'Andorra 2027, "alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 de les Nacions Unides".El director general de la candidatura Andorra 2027 i de Grandvalira ENSISA, David Hidalgo, ha explicat en la presentació dels dos documents que s'han aprofitat les Finals de la Copa d'Europa i s'aprofitaran també les Finals de la Copa del Món de l'any vinent per posar a prova algunes de les accions que contemplen l'acord.