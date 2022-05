Actualitzada 02/05/2022 a les 07:00

El CV Andorra va caure per 3-0 contra el Vòlei Igualada B a la 12a jornada de la Segona Catalana masculina. Els tricolors van tenir un dia espès i van anar gairebé sempre a remolc dels catalans perdent els parcials per 25-18, 25-21 i 25-18. Tot i la derrota, el CV Andorra es manté com a líder.