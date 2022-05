Tres equips poden tancar la primera volta del play-off com a líders

Actualitzada 01/05/2022 a les 07:14

El play-off pel títol de la Lliga Multisegur arriba avui al seu equador amb igualtat màxima, i és que tres equips poden tancar aquesta tercera jornada com a líders en solitari. L’Inter Escaldes és actualment primer amb 43 punts, i s’enfrontarà aquesta tarda a la UE Sant Julià, tercer amb 41. Després, el segon classificat, la UE Santa Coloma amb 42 punts, jugarà contra l’Atlètic Escaldes, quart a quatre punts del líder, i que voldrà aprofitar les últimes opcions per no perdre corda respecte a la primera posició.Pel que fa al play-off per la permanència, amb el descens matemàtic del Carroi ja consumat, la lluita està ara centrada a evitar la posició de promoció, en una plaça que es juguen l’Engordany (20 punts) i l’FC Ordino (22 punts). El conjunt escaldenc s’enfrontarà a l’FC Santa Coloma a les 13.30 hores, mentre que els ordinencs jugaran contra el Carroi a les 11.00 hores en dos duels que seran emesos a Diari TV.D’altra banda, el Penya Encarnada d’Andorra pot tornar avui a la Lliga Multisegur. Els vermelhos necessiten una victòria en els quatre partits que li resten, i la buscaran avui contra la UE Extremenya.