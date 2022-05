La selecció s'estrena amb derrota contra Romania (11-2)

Actualitzada 01/05/2022 a les 07:06

La selecció masculina de cúrling va obrir l’Europeu C que es disputa a Kaunas (Lituània) amb una derrota clara per 11-2 contra Romania. L’equip format per Josep García, Enric Morral, Cèsar Mialdea i Valentín Ortiz, només va poder anotar en la cinquena de les vuit entrades, mentre que els romanesos van anar obrint forat des del principi i no van donar cap tipus d’opció a l’equip que dirigeix José Sanguesa.En aquest Europeu C, el campionat té un format de lligueta tots contra tots amb nou seleccions participants en el cas del torneig masculí. A més d’Andorra i Romania, els altres països que disputaran l’Europeu C són Bulgària, Croàcia, Irlanda, Liechtenstein, Lituània, Portugal i Ucraïna.A partir d’avui l’Europeu C tindrà dos partits cada dia, tot i que els tricolors descansaran avui en la franja de tarda després d’enfrontar-se als amfitrions al matí. De cara a demà, Andorra sí que tindrà un doble compromís contra Irlanda (matí) i Liechtenstein (tarda).