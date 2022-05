Harakiri tricolor abans de la final (3-2)

L’FC Andorra cau contra el Betis B just abans de rebre l’Albacete a l’Estadi Nacional

El pitjor partit, o almenys la pitjor primera part, en el pitjor moment. L’FC Andorra va perdre 3-2 al camp del Betis B (últim i ja descendit matemàticament) en un duel boig en què els tricolors queien 3-0 abans del descans, i on un inici fulgurant de la segona meitat va situar-los 3-2 i amb clares opcions de, com a mínim, empatar. Les ocasions que van entrar just a la represa no van fer-ho després, i els homes de Sarabia van acabar caient abans del duel clau de la setmana que ve contra l’Albacete, i avui podrien perdre el liderat