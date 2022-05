El MoraBanc porta al límit el València però claudica a la Fonteta i complica encara més la salvació

Llastat pel seu escanyolit percentatge de victòries, no és el MoraBanc Andorra d’Óscar Quintana mereixedor de nedar en aigües tèrboles. Però això va de guanyar i de sumar victòries i els números són colpidors i molt crus, tot i haver portat al límit un monstre com el València Basket (81-74).



A més, si a tot això, li afegeixes una pèrdua aclaparadora en el rebot i un difícil d’entendre criteri a l’hora de decretar les faltes –no és el primer cop que l’equip ho pateix aquest curs– i que els àrbitres van portar el València 30 cops al tir lliure per només