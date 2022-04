Sense confiances

L’FC Andorra visita el cuer de la categoria buscant els tres punts per mantenir-se líder

L’FC Andorra afronta una nova etapa del camí cap a l’ascens a Segona A amb la visita al camp del Betis B aquesta tarda (19.00 hores, Footers i Fuchs Sports). Sobre el paper, el partit seria un dos clar a la travessa amb els andalusos cuers i descendits matemàticament, i amb només una victòria en els 16 últims partits. Però els finals de temporada sempre deparen sorpreses, i és per això que Eder Sarabia no se’n refia i ja va avisar a la prèvia que tornar de Sevilla amb la victòria no serà una empresa fàcil, i més veient que