La selecció s'estrena a l'Europeu C de Lituània

La selecció masculina de cúrling disputa entre avui i dijous l’Europeu C de l’especialitat a la ciutat lituana de Kaunas. L’equip està format per Josep García, Enric Morral, Cèsar Mialdea i Valentín Ortiz, i debutarà aquesta tarda enfrontant-se al combinat de Romania. En aquesta tercera divisió del cúrling europeu, el campionat té un format de lligueta tots contra tots amb nou seleccions participants en el cas del torneig masculí. A més d’Andorra i Romania, els altres països que disputaran l’Europeu C són Bulgària, Croàcia, Irlanda, Liechtenstein, Lituània, Portugal i Ucraïna.Després dels vuit partits de la fase de grups, els quatre millors classificats accediran a la final i la lluita per les medalles de dijous. El primer jugarà contra el quart, i el segon contra el tercer, amb els dos vencedors disputant-se la medalla d’or el mateix dijous a la tarda, i els dos perdedors jugant per la medalla de bronze. El combinat tricolor repetirà l’equip que ja va tenir l’any passat i buscarà millorar la novena posició (el 2021 van participar 10 equips) que va aconseguir a Gènova.