L'FC Andorra es queda a mitges després d'una primera part nefasta (3-2)

Actualitzada 30/04/2022 a les 20:57

L'FC Andorra ha sumat una derrota inesperada 3-2 al camp del Betis B (cuer i descendit ja fa setmanes) després d'una horrible primera part i es complica l'ascens directe a la Segona A.



El duel ha arrencat amb domini tricolor i una primera ocasió de Zourdine, però ha estat el Betis B qui s'ha avançat al minut 8 des del punt de penal mitjançant Callejón després d'unes mans d'Hector Hevel dintre de l'àrea. Els tricolors estaven espessos, i és que tot i tenir el domini del partit durant la majoria del temps, no trobaven les opcions bones per generar arribades amb perill a la porteria de Vidal, i de fet, l'ocasió més clara ha tornat a ser verd i blanca per situar el 2-0 al marcador.

El conjunt d'Eder Sarabia ha mostrat una de les seves pitjors versions, i el Betis B ha fet encara més mal amb el 2-0 de Cardoso a la sortida d'un córner al minut 35. Adri Vilanova ha intentat retallar diferències amb un cop de cap que ha sortit fregant el pal, però qui no ha fallat han estat els andalusos, que han fet encara més gran la ferida amb el 3-0 de Baena al minut 41 després d'aprofitar una pèrdua dels tricolors en una zona compromesa. Els tricolors han pogut retallar diferències al tram final del primer temps amb un tir de Marc Fernández que s'ha estavellat al pal, però el duel ha arribat 3-0 al descans.

A la represa, els tricolors han sortit molt millor en busca d'una remuntada heroica, amb dues oportunitats de gol en tot just dos minuts, tot i que sense èxit. Sarabia ha mogut la banqueta, i Vilà i Martín, dos dels homes que havien acabat d'entrar, han fabricat el gol amb que l'últim ha retallat diferències amb el 3-1 al minut 57. Tot just cinc minuts després, Adri Vilanova ha aprofitat una pilota morta a la sortida d'un córner per fer el 3-2 i fer somiar amb, com a mínim, l'empat, tot i que poc a poc, l'embranzida tricolor semblava que anava caient. Però els homes d'Eder Sarabia han seguit buscant l'empat, i l'han tingut en diverses ocasions, com un tir de falta de Rubén Bover, una ocasió claríssima d'Adri Vilanova, o una arribada de Manu Nieto. La pilota, però, no ha tornat a entrar, i els tricolors han sumat una derrota just una setmana abans de rebre a l'Albacete a la gran final per l'ascens directe. L'FC Andorra dormirà com a líder, però podrà deixar de ser-ho demà si els manxecs empaten o guanyen a Alcoi.