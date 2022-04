Una cronoescalada, novetat de la Jorma Urban

Actualitzada 29/04/2022 a les 05:51

La inclusió d’una cronoescalada de vuit quilòmetres, i que esdevindrà el Campionat d’Andorra de contrarellotge, és la principal novetat de la cinquena edició de la Jorma Urban Trail, que arriba el 7 de maig. En la nova prova, amb sortida del carrer dels Veedors d’Escaldes-Engordany i arribada a la zona del llac d’Engolasters, s’esperen una cinquantena de participants. Per aquesta edició, en què l’organització espera superar els 300 inscrits i arribar a uns 320 atletes, no s’han introduït gaires novetats respecte als traçats. Així es mantindran les curses de tres i cinc quilòmetres, destinades a la família i d’un caire més popular, i les de 10 i 21 quilòmetres, més exigents i per als participants amb més nivell. Una cursa tradicional i amb molt bona acollida, sobretot entre els ciclistes del país, tal com va destacar el conseller d’Esports escaldenc, Josep Batalla. També hi haurà la possibilitat de fer la combinada, amb la prova dels 21 quilòmetres al matí i la cronoescalada a partir de les 15.30 hores. L’organització també recuperarà els premis en metàl·lic, en categoria masculina i femenina, i s’atorgarà 300 euros als guanyadors, 200 euros als segons classificats i 100 euros als tercers.