Mas afirma que no s'ha descartat Prada de Moles

La cònsol assegura que s’està en fase d’anàlisi dels informes

La cònsol major d’Encamp, Laura Mas, va afirmar ahir després de la sessió de consell de comú que no s’ha descartat el projecte de reforma de Prada de Moles perquè hi jugui l’FC Andorra. Després de les informacions del Diari, la mandatària comunal va manifestar ahir que “volem deixar clar que Encamp no ha descartat en cap moment l’adjudicació del projecte de Prada de Moles i les informacions no són certes”, i va afegir que “estem en fase d’anàlisi dels informes, és un projecte molt important per a la parròquia, i també complex, i requereix el seu temps per analitzar