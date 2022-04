Laia Pi aconsegueix dues victòries al Trial d'Arteixo

Actualitzada 29/04/2022 a les 06:00

Laia Pi va sumar dues victòries a la categoria TR1 a la primera cita puntuable pel Campionat d’Espanya de trial, el Trial d’Arteixo. La integrant de l’Andorra Women Trial Team va apostar per fer un canvi de classe i passar a la categoria reina, i va endur-se el triomf tant durant la jornada de dissabte com a la de diumenge. El primer dia de competició va sumar 60 punts de penalització i va imposar-se a Mariona Tasías (76 punts) i Eva Muñoz (96 punts). Pel que fa a la segona jornada, Pi només va tenir Tasías com a rival i va superar-la després de fer 53 punts, pels 68 de la contrincant.Entre la resta de corredors del país va destacar el tercer lloc de Yago Preallada en veterans, el quart i cinquè d’Edgar García en juvenil A, el sisè i 10è de Gaudi Vall en TR2, o la setena i 12a posició de Jordi Lestang en TR2. Per últim, Valentí Cristina, Jan Gabriel i Joan Miquel García van ser 14è, 15è i 18è en júnior.