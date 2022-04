La FAM presenta la selecció per al nou curs de curses de muntanya amb una reducció de sis efectius

La Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) va presentar ahir la nòmina de corredors que conformaran la selecció nacional per a la nova temporada de curses de muntanya. La direcció tècnica de la federació, encapçalada per Carlo Ferrari, ha decidit reduir l’equip a la meitat –l’any passat eren 12 atletes– i ha seleccionat sis corredors per elaborar el grup: els germans Marc i Òscar Casal, Sabrina Solana, Arnau Soldevila, Carlos Fernández i la gran novetat d’aquest any, Ariadna Fenés.



L’enduriment dels criteris del circuit internacional, en la puntuació, i l’exigència del calendari han obligat la direcció de la FAM a retallar l’equip