Les subvencions pugen un 11%

El Govern manté la tendència a l’alça i entrega a clubs i federacions 3.739.053 euros

Les subvencions que Govern atorga a clubs i federacions esportives segueixen a l’alça i augmentaran prop d’un 11% de cara a aquest exercici. En total, per a aquest any el Govern atorgarà 3.738.053 euros entre les ajudes als clubs i federacions, el programa de suport a l’esport professional de Vicky Jiménez Kasintseva i els 1.000 euros que l’executiu entrega a AINA per la pràctica de l’esquí de fons. Aquesta xifra supera en gairebé 400.000 euros la que es va entregar l’any 2021 (sense comptar l’esquí estudi d’aquell any), i encara podrà ser més gran, ja que es guarden 130.000 euros