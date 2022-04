La Jorma Urban Trail recollirà diners per l'Associació de Malalties Minoritàries

Actualitzada 28/04/2022 a les 18:09

La Jorma Urban Trail manté el vessant solidari i destinarà un euro de cada inscripció a l'Associació de Malalties Minoritàries d'Andorra, segons han informat en roda de premsa. Enguany es retorna a les dates habituals de la prova -el 7 de maig- i es recuperen els premis en metàl·lic, que tindran imports de 300, 200 i 100 euros per al primer, segon i tercer premi, respectivament. Com a novetat s'incorpora una prova de cronoescalada de ciclisme i una combinada, amb un recorregut de vuit quilòmetres i 600 metres de desnivell i és puntuable per al Campionat d'Andorra de contrarellotge.El conseller d'Esports i TIC d'Escaldes, Josep Batalla, apunta que aquesta prova "feia falta a Andorra", i confia que atragui corredors estrangers. "Fomentem que vingui gent de fora i que pugui conèixer Andorra, perquè les carreteres i ports que tenim són un luxe", destaca. Les inscripcions per a la cursa es poden fer a la pàgina web del comú d'Escaldes-Engordany o presencialment a la botiga Jorma Trail d'Andorra la Vella.