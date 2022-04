Riva afirma que l’FC Andorra no ha demanat instal·lar superfície natural al Nacional

Govern no ha rebut cap tipus de proposta ni ha tingut converses amb l’FC Andorra per tal de substituir la gespa artificial de l’Estadi Nacional per superfície natural, segons va admetre ahir la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres. Tal com va explicar ahir el Diari, l’opció de Prada de Moles queda pràcticament descartada per motius polítics, econòmics i fins i tot pels problemes amb el subsol del terreny actual, i Piqué preferiria que l’equip seguís jugant a l’Estadi Nacional com està fent aquesta temporada de manera provisional. Per