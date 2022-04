Optimisme a la candidatura a un mes de triar la seu

Andorra 2027 sabrà el 25 de maig si acaba acollint el Campionat del Món

En menys d’un mes, el 25 de maig, Andorra sabrà si el somni es converteix en realitat i el país acull el Campionat del Món d’esquí alpí del 2027, que suposaria l’esdeveniment més important que mai ha acollit el país en l’àmbit esportiu. Aquell dia, els 17 membres del consell de la FIS triaran a Milà (seu definitiva d’un congrés que es realitzarà en un format híbrid) quin dels quatre candidats acaba sent l’amfitrió de la cita més important de l’esquí alpí.



Quan tot just falta menys d’un mes, es pot dir que ja està tot el peix venut, tal com