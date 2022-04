Govern augmenta a 3,5 milions les subvencions a entitats esportives

Actualitzada 27/04/2022 a les 18:11

La ministra de Cultura i Esports, Silvia Riva i el secretari d'Estat d'Esports, Justo Ruiz han presentat aquesta tarda, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, les subvencions esportives per aquest 2022 que s'han traduït en 3,5 milions d'euros. En aquest sentit, Riva ha exposat que enguany en aquesta convocatòria "es reprèn la normalitat" donat que "partim d'una situació internacional sense limitacions de desplaçament i amb poca incidència sanitària i una represa normal de les competicions i els calendaris". Així, l'atorgament directe de la convocatòria és de 3.559.827 euros amb la previsió que "puguin haver-hi sol·licituds d'ajuts puntuals a projectes que encara s'estan treballant en les federacions", i que, per tant, "es podria elevar el total a 3,7 milions d'euros".El secretari Ruiz ha detallat que l'import total es divideix en tres categories de dotació econòmica "les que reben més de 100.000 euros; les que s'hi destinen d'entre 10.000 i 100.000 euros i les que rebran per sota dels 10.000 euros". Així, en el primer grup destaca la Federació Andorrana d'Esquí a qui s'ha destinat la partida principal amb més d'un milió d'euros "s'afegeix la que es fa amb l'esquí estudi que puja en 28.000 euros" i la Federació Andorrana de Tenis que ha rebut un total de 209.000 euros "hi està integrada l'ajuda a Vicky Jiménez de 150.000 euros".Al segon bloc, Ruiz ha explicat que la Federació Andorrana de Canoa-Caiac, la d'Handbol, Karate i Patinatge es troben en aquest ventall a diferència de l'última subvenció, però "es compleix la seva demanda al 100%". En el cas de la primera ha especificat Ruiz que "l'any passat va ser any olímpic i es va fer una aportació extra perquè tingués aquest programa cobert".Per altra banda, Riva ha destacat els altres serveis que acompanyen el suport econòmic que destina l'executiu, com és el de comptabilitat i d'assessorament, així com el de vehicles "un suport indispensable alhora que les federacions programin les seves competicions i desplaçaments tant per Andorra com fora del país i funcionen sota reserva de les entitats". En aquesta línia, la titular de la cartera d'Esports ha posat el focus en els serveis que desenvolupa el centre de tecnificació (CTO) com ara el servei d'àpats, descans i estudi o els exteriors pels entrenaments i les novetats d'enguany que serà el desenvolupament del servei de psicologia i nutrició al juny i de medicina i fisioteràpia al setembre.