Actualitzada 26/04/2022 a les 06:33

La Penya Encarnada va fer un nou pas per assegurar-se l’ascens a la Lliga Multisegur després de superar per 0 a 1 l’FS La Massana. Ara l’equip té 10 punts de marge respecte als massanencs, a falta de només 12 per disputar. A més, l’Extremenya va vèncer 5 a 3 l’Atlètic Amèrica i segueix en tercera posició lluitant per la plaça de promoció.