La federació aspira a tot de cara al futur

La Federació Andorrana de Ciclisme (FAC) va presentar ahir un ambiciós pla de futur que té com a objectiu principal el Campionat del Món de Vallnord-Pal Arinsal del 2024, així com els Jocs dels Petits Estats d’Andorra 2025. La junta presidida per Gerard Riart i que té Ivan Vila com a responsable esportiu comptarà amb un equip de 15 ciclistes entre les modalitats de ruta, BTT (tant descens com cross-country olímpic) i la novetat d’aquesta temporada, l’enduro.



El president de la federació, Gerard Riart, va assenyalar que “fa molts anys que treballem i molts dels corredors venen de les escoles”, i