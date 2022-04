Canvi d'horari al duel entre l'FC Andorra i l'Albacete

Actualitzada 26/04/2022 a les 06:35

L’FC Andorra va confirmar ahir el canvi d’hora per al duel directe entre els tricolors i l’Albacete, que seguirà disputant-se diumenge 8 de maig tal com estava previst, però que passarà a jugar-se a les 17.00 hores a l’Estadi Nacional, i no pas a les 12.00 hores com estava establert en un primer moment.Des del club van confirmar al Diari que el canvi d’hora ve motivat per l’ús de l’Estadi Nacional, i que es tracta d’un canvi sol·licitat i aprovat per part de la Federació Espanyola des de fa unes setmanes. La modificació, però, no va caure bé a terres manxegues, i és que l’afició de l’Albacete va acusar els tricolors de canviar l’hora del partit perquè pugui venir menys públic de l’equip visitant.D’altra banda, la Federació Espanyola va confirmar que la primera ronda del play-off d’ascens s’avança al 4 i 5 de juny. En un primer moment estava prevista entre setmana els dies 8 i 9, però l’organisme va decidir passar-ho al cap de setmana anterior. Pel que fa a la final per pujar, es disputarà el cap de setmana següent, l’11 i 12 de juny, tal com estava previst. La seu del play-off serà Galícia.